Vi raccontiamo ‘Death Stranding 2’ il videogame per Playstation di cui parlano tutti

Preparati a scoprire il ritorno di Death Stranding, il videogioco tanto discusso quanto affascinante di Hideo Kojima. Dopo sei anni, "Death Stranding 2: On the Beach" riporta alla luce un universo intricato tra Australia e Messico, offrendo una nuova epopea di avventure, misteri e emozioni. Disponibile dal 26 giugno 2025 esclusivamente su PlayStation 5, questo sequel promette di conquistare o dividere ancora, ma certamente non lascerà indifferenti. La...

Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo capitolo firmato da Hideo Kojima, arriva sei anni dopo il primo, acclamato e discusso episodio. Il titolo, disponibile dal 26 giugno 2025 in esclusiva su PlayStation 5, si presenta come un sequel ambizioso, capace di espandere l’universo narrativo e ludico della saga, ma anche di dividere ancora una volta pubblico e critica. Un viaggio tra Australia e Messico: la nuova epopea di Sam Porter Bridges. La storia riprende undici mesi dopo gli eventi del primo capitolo. Sam Porter Bridges, interpretato ancora da Norman Reedus, lascia l’America per affrontare una nuova missione: attraversare l’Australia post-apocalittica (e, in parte, il Messico), devastata da creature ultraterrene e fenomeni naturali estremi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vi raccontiamo ‘Death Stranding 2’, il videogame per Playstation di cui parlano tutti

In questa notizia si parla di: death - stranding - playstation - raccontiamo

Death Stranding 2: On The Beach ricorda un po’ Metal Gear Solid 5, ammette Hideo Kojima - Hideo Kojima, durante un’intervista su Death Stranding 2: On The Beach, ha ammesso che il nuovo capitolo mantiene un tocco familiare per i fan di Metal Gear Solid 5.

Vi raccontiamo ‘Death Stranding 2’, il videogame per Playstation di cui parlano tutti; Death Stranding e le sue Storie: vi raccontiamo la trama e il finale; Death Stranding: Director's Cut | Recensione - Mi hanno detto che ti chiami Sam Porter.

Vi raccontiamo ‘Death Stranding 2’, il videogame per Playstation di cui parlano tutti - Chi ha amato il primo capitolo ritroverà qui tutte le sue peculiarità, ampliate e raffinate: dalla gestione delle consegne alla ... Si legge su quotidiano.net

Death Stranding 2, la recensione: Kojima, meglio la prima... - All’autore giapponese non riesce il colpo alla "Metal Gear Solid 2", e probabilmente stavolta non lo ha neanche provato. Secondo gazzetta.it