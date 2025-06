Vertice Nato Trump posticipa partenza

Il mondo osserva con attenzione gli sviluppi politici che si intensificano all’indomani di un rinvio inatteso: Donald Trump, inizialmente previsto per partire oggi, posticipa la sua partenza per il vertice NATO di Amsterdam. La causa sembra essere legata alla delicata crisi in Iran, e ora il presidente si prepara a volare martedì, lasciando aperto un capitolo di tensione internazionale. La situazione resta in continua evoluzione, e l’attesa cresce...

4.30 Donald Trump rinvia la partenza per il vertice Nato di Amsterdam, probabilmente a causa della situazione in Iran. La Casa Bianca aveva annunciato la partenza oggi ma nell'agenda di lunedì riisulta solo una riunione con il Consiglio per la sicurezza nazionale, alle 13 locali (le 19 in Italia). Citando fonti della West Wing, alcuni media, tra cui News Nation, hanno riferito che il presidente partirà martedì per il summit dell'Alleanza, in programma il 24 e il 25 giugno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni incontra Trump: focus su accordo Ue-Usa e Vertice Nato - Giorgia Meloni e Donald Trump si sono incontrati in un suggestivo scenario montano, discutendo di temi cruciali per il futuro internazionale.

Oggi eravamo 30mila in piazza contro il riarmo imposto da Trump e dalla Nato e contro il Governo della "sovranista" Giorgia Meloni che ha già deciso di chinare la testa. Tra qualche giorno, il 24-25 giugno, si terrà infatti un importante vertice dei paesi Nato a L

#Sanchez ha rifiutato di adottare l'obiettivo del 5% del Pil assegnato ai membri della Nato per le loro spese di difesa entro il 2035 e assume il rischio di una reazione di Trump durante il prossimo vertice dell'Alleanza. Estratto dal Mattinale Europeo

Verso l'intesa sul 5% per le armi entro dieci anni - Molti leader ricordano ancora il caotico incontro del 2018, quan ...

Casa Bianca, 'Trump al vertice della Nato, parte lunedì' - Donald Trump prevede di partecipare al vertice della Nato e "partirà lunedì mattina da Washington" per andarci.