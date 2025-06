Vertice Nato Spagna e Slovacchia frenano sul 5% in difesa | il rischio di un accordo al ribasso e la furia di Trump

Il vertice Nato di L'Aja si apre tra tensioni e sfide, con Spagna e Slovacchia che frenano sulla difesa al 5%, alimentando il rischio di accordi al ribasso e scatenando la furia di Trump. Dopo mesi di attese, i leader di 32 Paesi si riuniscono sotto gli occhi critici di Rutte, in un contesto di incertezze che potrebbero influenzare il futuro dell'Alleanza. È il momento di scoprire quali decisioni prenderanno e come si evolverà questa cruciale riunione.

Dopo mesi di attese e preparativi, il vertice Nato dell'Aja si apre con incertezze e malumori di cui il padrone di casa – l'ex premier olandese e ora segretario generale Mark Rutte – avrebbe fatto volentieri a meno. I capi di Stato e di governo dell'Alleanza atlantica – 32 Paesi, dal Canada alla Turchia – si trovano in Olanda, a partire da domani, martedì 24 giugno. Sarà la prima «vera» visita di Donald Trump in Europa dal ritorno alla Casa Bianca, se si esclude l'improvvisata a Roma per i funerali di Papa Francesco. Per non farsi cogliere impreparati, i governi europei e i vertici Nato lavoravano da mesi per far trovare al presidente Usa il pacco regalo pronto da scartare: una bella dichiarazione congiunta di impegno ad aumentare le spese militari di ciascun Paese al 5% del Pil.