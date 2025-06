Vertice Nato cresce la pressione sul 5% in spesa militare Madrid | Target raggiunti con il 2,1% Trump attacca

La corsa al riarmo nell’Alleanza Atlantica si riscalda, con Madrid che alza la pressione sul target del 5% di spesa militare, puntando a un impegno condiviso tra i 32 Paesi membri. Mentre il vertice di Aja si avvicina, le tensioni e le controversie aumentano, riflettendo una sfida cruciale per la sicurezza europea e globale. Il risultato potrebbe segnare un nuovo capitolo nella geopolitica internazionale, ma resta ancora tutto da definire.

La corsa al riarmo dell’Alleanza Atlantica prosegue, ma non senza attriti. Alla vigilia del vertice Nato dell’Aja, previsto per domani 24 giugno, le pressioni per sancire un impegno formale dei 32 Paesi membri a portare la spesa militare al 5% del Pil si intensificano, spingendo verso una soglia che fino a pochi anni fa sembrava irrealistica. Il nuovo obiettivo resta controverso e, nonostante le rassicurazioni sul raggiunto compromesso con Madrid, la Spagna continua a rappresentare l’anello debole del piano di Donald Trump e di chi vuole militarizzare tutto il mondo occidentale. Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha ribadito che il contributo spagnolo non si misurerà in percentuali, ma in capacità operative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it