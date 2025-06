Verso gli ottavi | la Juve punta al primato all' Inter basta un punto E occhio al possibile derby

Verso gli ottavi, Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi con ambizioni diverse: i bianconeri puntano al primo posto, mentre i nerazzurri cercano il pass per la qualificazione. Entrambe hanno due risultati su tre per sorridere, ma lo scenario più affascinante potrebbe essere un clamoroso match negli Usa ai quarti di finale. Tuttavia, tutto dipende da un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Entrambe hanno due risultati su tre per sorridere: i bianconeri per chiudere al primo posto nel girone, la squadra di Chivu per staccare il pass qualificazione. E poi. Inter-Juve negli Usa ai quarti di finale? Sì, ma a una condizione.

