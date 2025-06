Verifica dei fornitori revisione della documentazione interna e formazione del personale | entro il 2 agosto le scuole dovranno completare le attività preliminari previste dall’AI Act

Entro il 2 agosto, le scuole devono completare la verifica dei fornitori, la revisione della documentazione interna e la formazione del personale, per essere in regola con il nuovo Regolamento (UE) 2024/1689. Questa normativa, approvata a giugno 2024, richiede alle istituzioni scolastiche di adeguarsi alle nuove norme sull’uso dell’intelligenza artificiale. Prepararsi ora è fondamentale per garantire un futuro sicuro e conforme all’innovazione digitale.

Il Regolamento (UE) 20241689, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 luglio 2024, impone alle scuole che utilizzano sistemi basati sull’intelligenza artificiale di intraprendere un processo di adeguamento normativo. Sebbene il regolamento sarĂ pienamente operativo a partire dal 2 agosto 2026, le istituzioni scolastiche europee sono chiamate a completare entro il 2 agosto 2025 una serie di attivitĂ preliminari orientate a garantire la conformitĂ delle tecnologie utilizzate e a rafforzare la cultura organizzativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

