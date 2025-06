Ventunenne di Roccasecca massacrato a martellate | operato alla testa

Una tragedia scuote Roccasecca: un giovane di 21 anni è stato brutalmente aggredito a colpi di martello, lanciando la comunità nello shock. Operato d’urgenza e in coma farmacologico, il suo futuro resta appeso a un filo. La vicenda solleva interrogativi sul clima di violenza e sulla sicurezza della zona, mentre si attendono sviluppi sulla possibile degenza e speranze di risveglio. La vicenda è ancora in evoluzione e richiede attenzione.

Resta ricoverato in coma farmacologico il ventunenne di Roccasecca (Frosinone) aggredito brutalmente a colpi di martello nella mattinata di sabato, ad Arce. Nelle prossime ore i medici valuteranno se avviare un tentativo di risveglio, ma le condizioni del giovane restano gravissime. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ventunenne di Roccasecca massacrato a martellate: operato alla testa

