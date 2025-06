Ventisei tocchi un gol | l' 1-0 al Wydad racconta l' idea che ha Tudor della Juve

Un gol che nasce da un’idea collettiva, un esempio di come la Juventus di Tudor non si limiti al gioco in verticale ma costruisca azioni intricate e coinvolgenti. Il 1-0 contro Wydad, segnato da Ventisei Tocchi, è molto più di un risultato: è la dimostrazione di una filosofia di squadra che valorizza il lavoro di tutti i 10 giocatori coinvolti in quella manovra di un minuto e mezzo. La Juventus pensa e agisce come una vera macchina ben oliata.

