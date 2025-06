Venti di guerra tra Israele e Iran | cosa sta succedendo e perché ci riguarda tutti

Conflitto aperto e potenzialmente devastante che coinvolge non solo le nazioni direttamente interessate, ma anche l'intero equilibrio globale. Le tensioni nel Medio Oriente si sono improvvisamente intensificate, e il mondo intero si domanda: cosa sta succedendo e perché ci riguarda così da vicino? È arrivato il momento di capire le radici di questa crisi e le sue possibili conseguenze, perché in gioco c’è molto più di una semplice faida regionale.

Una miccia accesa da anni e ora esplosa. Il Medio Oriente non è mai stato semplice da decifrare, ma le ultime settimane hanno segnato un'escalation senza precedenti. Tutto è partito da un attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco, seguito dalla risposta diretta dell'Iran, che ha lanciato più di 300 droni e missili verso Israele, intercettati quasi tutti. Da lì, lo scontro ha superato la soglia della guerra ibrida ed è diventato un confronto diretto tra due potenze. Israele ha risposto colpendo obiettivi militari vicino a Isfahan, una delle zone più sensibili del programma nucleare iraniano.

