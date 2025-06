Venezuela orrore in diretta su TikTok | ucciso il blogger Sarmiento era la voce contro i clan

Una tragica notte scuote il Venezuela: Gabriel Sarmiento, il coraggioso blogger che aveva sfidato i clan criminali, è stato brutalmente ucciso durante una diretta su TikTok. La sua voce di denuncia si è spezzata sotto i colpi di un commando armato, alimentando paura e sconcerto nel paese. Questa drammatica vicenda evidenzia ancora una volta la crisi di sicurezza che pervade il Venezuela, lasciando un vuoto incolmabile nella lotta contro la criminalità. Continua a leggere.

Gabriel Sarmiento, blogger venezuelano noto per denunciare i clan criminali, è stato ucciso a Maracay. Un commando armato ha fatto irruzione in casa durante la trasmissione. Il giovane aveva appena citato il boss dell'organizzazione 'Tren de Aragua', El Niño Guerrero, in diretta su TikTok. 🔗 Leggi su Fanpage.it

