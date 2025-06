Venezia protesta ‘gigantesca’ di Greenpeace contro il matrimonio di Jeff Bezos

Venezia si anima di protesta con Greenpeace Italia e il gruppo britannico Everyone Hates Elon, che hanno deciso di mettere in scena un messaggio gigante contro i super-ricchi. In Piazza San Marco, un enorme striscione di 400 metri quadrati denuncia le imminenti nozze di Jeff Bezos, sollevando una riflessione sulla disuguaglianza e il potere delle élite. Un gesto forte che invita a pensare alle implicazioni di fortune smisurate e privilegi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un messaggio gigante contro i super-ricchi in Piazza San Marco. Venezia, 23 giugno. Questa mattina Piazza San Marco è stata teatro di una clamorosa protesta da parte di Greenpeace Italia, affiancata dal gruppo d’azione britannico Everyone Hates Elon. Gli attivisti hanno srotolato un enorme striscione di 400 metri quadrati per denunciare le nozze del miliardario Jeff Bezos con Lauren Sanchez, previste nei prossimi giorni proprio nella città lagunare. Il messaggio: “Se puoi affittare Venezia, puoi anche pagare più tasse”. Il gigantesco striscione recava una scritta provocatoria e diretta: “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax” ( “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse” ). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com