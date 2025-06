Venezia in Piazza San Marco maxi-striscione contro le nozze di Bezos

Lunedì mattina, Piazza San Marco si è animata con un maxi striscione che ha catturato l'attenzione dei presenti, simbolo di una protesta vibrante contro le nozze di Jeff Bezos. Gli attivisti di Greenpeace Italia e del gruppo britannico Everyone Hates Elon hanno scelto Venezia per lanciare un messaggio forte e chiaro, evidenziando il loro dissenso e invitando tutti a riflettere sulle implicazioni delle azioni delle grandi aziende. La manifestazione si conclude lasciando un segno indelebile nel cuore della città.

