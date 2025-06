Venezia-Casliari 2-1 | Punti salienti | Venezia End vincendo la siccità | Serie A 2024 25

Venezia torna alla vittoria nel match contro il Cagliari, battendo 2-1 e interrompendo la serie negativa di risultati. Dopo un inizio difficile con due pareggi e quattro sconfitte, i Lagunari dimostrano carattere e determinazione, grazie anche alle prestazioni di Zampano e Sverko. Scopri i punti salienti di questa emozionante partita e rivivi i momenti più intensi nel nostro video. La stagione è ancora lunga…

Dopo due pareggi e quattro sconfitte, i Lagunari sono tornati a vincere mentre Zampano e Sverko si sono assicurati tutti e tre i punti contro . Guarda questo video su Youtube L'articolo Venezia-Casliari 2-1 Punti salienti Venezia End vincendo la siccità Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: venezia - punti - casliari - salienti

Napoli-venezia 1-0 | Punti salienti | Vincitore di Raspadori in ritardo per Napoli | Serie A 2024/25 - Il Napoli continua a brillare nella Serie A 2024/25, conquistando la terza vittoria consecutiva grazie a un gol in extremis di Raspadori.

Cagliari, attento a Parma e Venezia ma Empoli sempre a -4; Cagliari, ipotesi spareggio in caso di sconfitta contro il Venezia? Ecco il punto della situazione -; (VIDEO) Cagliari-Venezia 3-0, i leoni crollano sul più bello.

Cagliari-Venezia, 3-0, la sintesi della partita - Il Cagliari sale a 36 punti, il Venezia resta a 29, a un passo dalla retrocessione Sinner, perché ha perso contro Alcaraz? Si legge su msn.com

Cagliari-Venezia, 3-0, la sintesi della partita - Per i rossoblù segnano Mina (11'), Piccoli (41') e Deiola (71'). Scrive rainews.it