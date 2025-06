Venerati fiancheggiatori Quegli intellettuali sempre dalla parte sbagliata

In un mondo in cui la verità spesso si nasconde dietro le maschere dell'ipocrisia, alcuni intellettuali sembrano schierarsi sempre dalla parte sbagliata. Stavolta, con il Medioevo iraniano che avanza, assistiamo a un dramma che coinvolge donne maltrattate e oppresse, mentre i loro persecutori cercano di dipingersi come vittime. Per scoprire di più, abbonati al nostro sito e resta informato su questa complessa realtà.

Sempre dalla parte del torto, sempre, anche stavolta, con il Medioevo iraniano, il regno degli energumeni che a Teheran maltrattano e pestano le donne e che adesso vogliono farsi passare per vittim. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Venerati fiancheggiatori. Quegli intellettuali sempre dalla parte sbagliata

Venerati fiancheggiatori. Quegli intellettuali sempre dalla parte sbagliata - Dalla fascinazione per il Führer a quella per Fidel, da Chomsky per Pol Pot a Moravia per Mao. Riporta ilfoglio.it

