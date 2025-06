Vela Chiavarini e Peroni ancora al vertice dopo il day 3 del Kieler Woche 2025. Le sfide di condizioni imprevedibili e mare mosso non hanno frenato i giovani talenti italiani, che si confermano protagonisti indiscussi in una delle tappe più competitive del Sailing Grand Slam. Con determinazione e abilità, Lorenzo Brando Chiavarini e Dimitri Peroni continuano a dominare, dimostrando tutto il loro potenziale e alimentando l’entusiasmo degli appassionati italiani. La competizione si fa sempre più emozionante!

Arrivano buone notizie da Kiel, località tedesca che sta ospitando questa settimana il Kieler Woche 2025, una delle rassegne velistiche più importanti della stagione facente parte del nuovo circuito Sailing Grand Slam. In un terzo giorno di competizioni tutt'altro che semplice (considerate condizioni meteorologiche instabili e un mare mosso) a brillare sono stati ancora Lorenzo Brando Chiavarini e Dimitri Peroni, rispettivamente primo e secondo nella classifica overall della specialità ILCA 7. I nostri ragazzi, entrambi in flotta gialla, si sono resi artefici di due prestazioni positive. Chiavarini nello specifico ha terminato la prima regata della seconda fase in ottava posizione, piazzamento poi cancellato da regolamento, per poi raccogliere il primo posto nella seconda arrivando a 10 punti netti.