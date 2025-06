Vede i carabinieri scappa e abbandona hashish in strada Arrestato 26enne

I carabinieri di Verona, durante un inseguimento mozzafiato, hanno catturato un 26enne marocchino che cercava di sfuggire alla cattura abbandonando hashish in strada. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio nella zona della stazione di Porta Nuova, dimostrando ancora una volta la fermezza delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza cittadina. La vicenda sottolinea l'importanza di controlli serrati e interventi tempestivi per combattere il traffico di droga in città .

Ieri pomeriggio, 22 giugno, una pattuglia della sezione Radiomobile dei carabinieri di Verona ha arrestato un 26enne per detenzione di droga nella zona della stazione di Porta Nuova. I militari hanno controllato il giovane di nazionalitĂ marocchina dopo averlo visto scappare da Piazzale XXV.

