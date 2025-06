Vasto incendio sull' isola greca di Chios evacuati 17 villaggi

Un vasto incendio boschivo sull'isola greca di Chios sta mettendo a dura prova i soccorritori, con 17 villaggi evacuati e un impegno massiccio dei vigili del fuoco. Le fiamme, che infuriano da due giorni, hanno richiesto l'intervento di 190 uomini provenienti da diverse città . La situazione rimane critica e sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità cercano di contenere questa emergenza ambientale. L'attenzione ora si concentra sulle operazioni di salvataggio e sulla prevenzione di ulteriori danni.

I vigili del fuoco greci sono impegnati a contenere il vasto incendio boschivo scoppiato nell'isola di Chios, nell'Egeo orientale, che imperversa per il secondo giorno consecutivo. Sull'isola sono attualmente impegnati su tre fronti 190 vigili del fuoco: decine di pompieri provenienti dalle città di Atene e Salonicco sono stati inviati via nave per fornire assistenza, riporta Kathimerini. Oltre 17 villaggi sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vasto incendio sull'isola greca di Chios, evacuati 17 villaggi

