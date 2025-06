Varenna presa d' assalto dai turisti il sindaco | Serve tassa di sbarco

Varenna, incantevole borgo sulle sponde del Lago di Como, si trova a dover affrontare una sfida cruciale: la pressione di circa 17.500 visitatori giornalieri, ben 25 volte i residenti. Per tutelare il suo patrimonio e garantire un turismo sostenibile, il sindaco Mauro Manzoni propone l’introduzione di una tassa di sbarco. Una soluzione che potrebbe trasformare il modo in cui il turismo viene vissuto e gestito nel cuore del Lago di Como.

