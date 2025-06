Vanzan pronto a ripartire | Maceratese cresciamo

Vanzan pronto a ripartire: la Maceratese si prepara a conquistare nuovi traguardi con entusiasmo e determinazione. L’esterno Nicola Vanzan esprime tutta la sua soddisfazione di rimanere in maglia biancorossa, confermando il suo impegno nel percorso avviato e la fiducia nel progetto. Con il supporto di Matteo Possanzini, la squadra punta a crescere ulteriormente, affrontando con grinta le sfide del prossimo campionato. Gli obiettivi sono ancora più ambiziosi, perché le difficoltà aumentano, gli...

"Sono contentissimo di rimanere e di indossare ancora la maglia della Maceratese in serie D ". L’esterno Nicola Vanzan non nasconde la soddisfazione della conferma e di fare parte della rosa a disposizione dell’allenatore Matteo Possanzini, "Sono felice – aggiunge – di continuare il percorso avviato nella passata stagione e di lavorare ancora con Possanzini". Il prossimo anno servirà un qualcosa in più perché le difficoltà aumenteranno, gli avversari saranno più forti e avranno una maggio qualità . "Servirà – anticipa Vanzan – un salto avanti a livello mentale, giocheremo contro realtà importanti e grandi piazze come Ancona, L’Aquila, Teramo, Giulianova e troveremo ambienti più caldi rispetto a quelli dell’Ecccellenza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net