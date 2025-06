Vanno a fare il bagno al mare e trovano una bomba a mano | evacuata tutta la spiaggia

Un oggetto misterioso, simile a una bomba a mano, ha improvvisamente sconvolto una tranquilla giornata di mare a Capaci, in provincia di Palermo. I bagnanti, spaventati, hanno assistito all'intervento rapido delle autorità, che hanno evacuato tutta la spiaggia per garantire la sicurezza di tutti. La scoperta ha suscitato grande preoccupazione e curiosità: quale segreto si nascondeva sotto la sabbia? La vicenda si è conclusa con un intervento di bonifica che ha riportato la calma, ma resta un monito sulla presenza di ordigni bellici inesplosi nel nostro territorio

