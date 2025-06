Vandali nella piscina Romano bottiglie e vetri rotti | Dobbiamo chiudere e svuotarla

A causa di atti vandalici che hanno devastato la piscina Romano di Piola, questa rimarrà chiusa al pubblico fino a venerdì. Bottiglie di vetro rotte e atti di inciviltà hanno compromesso la sicurezza e la fruibilità della struttura, che ora necessita di interventi di ripristino. MilanoSport si impegna nel riparare il danno e garantire un ambiente sicuro e accogliente. La ripresa delle attività è prevista per venerdì, ringraziando la clientela per la comprensione e la pazienza.

La piscina Romano di Piola chiude al pubblico fino a venerdì. Lo fa sapere MilanoSport, denunciando quanto accaduto nelle scorse ore. "Si informa la gentile clientela che, a causa di gravi atti vandalici avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, la piscina Romano resterà chiusa fino a venerdì.

Con profondo rammarico informiamo la cittadinanza che nella notte tra domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno 2025 la piscina comunale è stata oggetto di un grave atto vandalico da parte di ignoti. Come possibile vedere dalle immagini, i vandali hanno causat Vai su Facebook

