Vance | Non siamo in guerra con l’Iran ma col suo programma nucleare Trump? Ha deciso i raid all’ultimo minuto

In un panorama internazionale teso e in rapido mutamento, le recenti azioni degli Stati Uniti contro il programma nucleare iraniano hanno acceso i riflettori sul delicato equilibrio geopolitico. Nonostante gli attacchi notturni, il vicepresidente Vance ha chiarito: "Non siamo in guerra con l’Iran, ma con il sua programma nucleare." Una decisione che potrebbe segnare un punto di svolta nelle tensioni mediorientali, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno le ripercussioni di questa strategia risoluta.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha dichiarato che, nonostante gli attacchi lanciati contro i siti nucleari iraniani avvenuti la scorsa notte, gli Stati Uniti non sono in guerra con l’Iran. “No, non siamo in guerra con l’Iran. Siamo in guerra con il programma nucleare dell’Iran”, ha detto Vance in un’intervista ad Abc News. “E credo che il presidente abbia preso una decisione risoluta per distruggere quel programma la scorsa notte”, ha aggiunto. Donald Trump ha preso una decisione definitiva “pochi minuti prima che le bombe venissero sganciate” sabato, “aveva la possibilitĂ di annullare questo attacco fino all’ultimo minuto” e ha deciso di procedere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vance: “Non siamo in guerra con l’Iran ma col suo programma nucleare. Trump? Ha deciso i raid all’ultimo minuto”

In questa notizia si parla di: guerra - iran - vance - siamo

Jd Vance: "Non siamo in guerra con l'Iran, ma con il suo programma nucleare" - Il vicepresidente JD Vance ha sottolineato che gli attacchi aerei statunitensi contro l’Iran hanno ritardato il suo programma nucleare, pur precisando che Washington non è in guerra con la Repubblica Islamica.

"Non siamo in guerra con l'#Iran, siamo in guerra con il programma nucleare iraniano": il vicepresidente Usa, J.D. #Vance è intervenuto a Meet the Press dopo il bombardamento Usa dei siti nucleari di #Teheran, specificando che gli Usa "non hanno interesse Vai su X

Alexandria Ocasio-Cortez ha appena annunciato che chiederà l’impeachment di Donald Trump. Il motivo? Per aver ordinato il bombardamento dell’Iran violando la Costituzione americana, i poteri di guerra del Congresso e mettendo a rischio la sicurezza glo Vai su Facebook

Vance: “Non siamo in guerra con l’Iran ma col suo programma nucleare; Se trionfa la convinzione che sia la guerra a portare la pace; Operazione Martello di Mezzanotte in Iran, gli Usa a Teheran: «Non reagite». Crosetto: «Temiamo risposta anche.

Vance: “non siamo in guerra con l’Iran ma col programma nucleare”/ “Chiudere lo Stretto di Hormuz è suicidio” - Gli scenari USA con Vance, Rubio e Hegseth sull'attacco ai siti dell'Iran: “non è guerra ma fermiamo la minaccia nucleare” ... Segnala ilsussidiario.net

Se trionfa la convinzione che sia la guerra a portare la pace - «Prima viene la forza, poi viene la pace» ripete Benjamin Netanyahu. msn.com scrive