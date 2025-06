Van Gogh a Catania con gli orari estivi per un’estate di emozioni

Van Gogh a Catania: un’estate di emozioni senza fine! La mostra “Van Gogh - The Immersive Experience” trasporta gli spettatori nel cuore delle sue opere, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Dal 7 luglio al 7 settembre, tutti i giorni dalle 16 alle 23, nella suggestiva Chiesa San Giuseppe al Duomo, vivrete un viaggio tra colori e emozioni che non dimenticherete facilmente. Non perdete questa occasione di immergervi nell’universo del grande maestro olandese!

Il grande maestro della pittura Vincent Van Gogh continua a conquistare Catania dove, resterà in mostra, fino al prossimo 7 settembre, con orario estivo tutti i giorni dalle ore 16.00 alle 23.00 nella Chiesa San Giuseppe al Duomo in Via Vittorio Emanuele II, 216. Con il titolo "Van Gogh- The immersive Experience" l'evento per i catanesi e

AVVISO La mostra Van Gogh – The Immersive Experience sarà aperta con i nuovi orari serali: • Dal lunedì al venerdì: dalle 16:00 con ultimo ingresso alle 23:00 • Sabato, domenica e festivi: dalle 11:00 con ultimo ingresso alle 23:00

