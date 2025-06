Van Bommel | Gattuso mi disse che se molli del 10% sei finito Futuro in Serie A? Con il progetto giusto

Van Bommel e Gattuso: due protagonisti legati dal passato rossonero e da un futuro promettente. Gennaro Gattuso, appena nominato CT della Nazionale italiana, si affida all’esperienza di Mark van Bommel, che gli ha confidato un consiglio prezioso: “Se molli del 10, sei finito.” Con il progetto giusto, il calcio italiano può riservare grandi sorprese, e il loro incontro potrebbe scrivere un nuovo capitolo di successi.

Mark van Bommel conosce bene il Milan e Gennaro Gattuso, fresco di nomina come CT della Nazionale italiana. L`ex centrocampista, tra le altre,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Van Bommel: "Gattuso mi disse che se molli del 10% sei finito Futuro in Serie A? Con il progetto giusto..." - Mark van Bommel conosce bene il Milan e Gennaro Gattuso, fresco di nomina come CT della Nazionale italiana. Scrive msn.com

Van Bommel: 'Gattuso uno dei più forti con cui ho giocato. Ero pronto a morire per il Milan!' - Mark van Bommel, ex centrocampista del Milan e ora allenatore del PSV Eindhoven, parla a la Gazzetta dello Sport di Rino Gattuso: “È uno dei più forti con cui ho giocato. Come scrive calciomercato.com