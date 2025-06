Vallecorsa in Moto – Per Tommaso

Un’esperienza unica tra adrenalina e solidarietà, dove la passione per le due ruote si unisce a un importante gesto di collaborazione. Vallecorsa si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico perfetto per emozionarsi, condividere e sostenere cause nobili. Dopo il successo dello scorso anno, l’attesa cresce: preparatevi a vivere un evento che resterà nel cuore di tutti gli appassionati e non solo...

Vallecorsa torna ad essere lo scenario preferito dagli appassionati della moto. E anche dello stare bene insieme per una causa importante. Dopo il grande successo della prima edizione, il Moto Club Vallecorsa ha organizzato anche quest’anno una serata indimenticabile: “Preparatevi a vivere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Vallecorsa in Moto – Per Tommaso

In questa notizia si parla di: moto - vallecorsa - tommaso - successo

Tornava a casa in moto, poi all’improvviso la morte a 26 anni: cosa gli è successo - Tornava a casa in moto, quando improvvisamente la vita gli ha spezzato il fiato a soli 26 anni. Un incidente che ha lasciato dolore e incredulità, ricordando come in un attimo tutto possa cambiare.

Vallecorsa in Moto: una serata di solidarietà e festa per Tommaso.

Auto e Moto d'Epoca 2023 è stato un successo - Si è conclusa con successo la prima bolognese per Auto e Moto d'Epoca, come sottolineano i numeri, con ben 13 padiglioni per 235. Da ansa.it