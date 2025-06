Valentin Carboni Inter presto si capirà il futuro dell’argentino | c’è un fattore che favorirebbe la permanenza!

Valentin Carboni, giovane promessa argentina classe 2005, sta conquistando l’attenzione dell’Inter e dei suoi tifosi. Nella nuova Inter di Cristian Chivu, ancora alla ricerca di un’identità forte, i talenti del vivaio emergono come protagonisti. Con un gol decisivo al Mondiale per Club, Carboni si candida a essere una pedina chiave per il futuro del club. Ma cosa potrebbe davvero favorire la sua permanenza in nerazzurro? La risposta si scoprirà presto.

Le ultime. Nella nuova Inter targata Cristian Chivu, ancora alla ricerca di una precisa identità, sono i giovani del vivaio a prendersi la scena. Tra questi spicca Valentin Carboni, tornato protagonista al Mondiale per Club con un gol decisivo contro gli Urawa Red Diamonds. Classe 2005, il talento argentino rappresenta una delle scommesse più interessanti del progetto nerazzurro. Dopo il grave infortunio patito a Marsiglia, Carboni è finalmente pronto a rilanciarsi. Chivu, che lo conosce bene dai tempi della Primavera, ha avuto subito segnali positivi durante la preparazione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni Inter, presto si capirà il futuro dell’argentino: c’è un fattore che favorirebbe la permanenza!

Valentin Carboni Inter, il gol contro l’Urawa cambia il suo futuro? Il talento argentino manda un messaggio a Chivu - Il gol di Valentin Carboni contro l’Urawa Red Diamonds potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua giovane carriera all’Inter.

