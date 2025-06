Valentin Carboni Inter Chivu pronto a cucirgli addosso un ruolo alla Nico Paz | la prospettiva alletta i tifosi!

Valentin Carboni, promettente talento dell'Inter e reduce da un recupero sorprendente, potrebbe trovare spazio nel ruolo di Nico Paz sotto la guida di Chivu. La possibilità di vederlo in campo con una maglia da titolare entusiasma i tifosi, desiderosi di scoprire le nuove potenzialità del giovane argentino classe 2005. Con il ritorno in campo e un futuro ancora tutto da scrivere, l’Inter punta forte su di lui per rinforzare il proprio progetto.

