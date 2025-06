Vado via non cercatemi ma 20 anni dopo un anello e un testimone risolvono il mistero | Ucciso dalla ex

Un caso apparentemente chiuso torna a galla grazie a una scoperta casuale e a un testimone inatteso. Venti anni dopo l'omicidio di Juan Manuel Leiva González, la verità emerge, portando all'arresto della sua ex compagna, sospettata di aver fatto perdere le tracce del passato. La vicenda dimostra che il tempo può essere un alleato insospettabile nella ricerca della giustizia.

Una scoperta casuale e un testimone hanno permesso alla polizia spagnola la riapertura del caso a pochi mesi dalla prescrizione. Per la morte di Juan Manuel Leiva González ora arrestata venti anni dopo la ex compagna e madre della sua seconda figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Vado via, non cercatemi”, ma 20 anni dopo un anello e un testimone risolvono il mistero: “Ucciso dalla ex”.

