Vaccini Covid | segnalati 572 eventi gravi e 36 decessi Il rapporto completo Aifa del 2023

Il rapporto AIFA del 2023 sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid rivela dati inquietanti: su oltre 1.200 segnalazioni, 572 sono eventi gravi e 36 decessi. Sebbene il 49% degli eventi si sia risolto o migliorato, una significativa percentuale resta aperta o con esiti complessi. Questi numeri sottolineano l’importanza di un monitoraggio continuo e trasparente per tutelare la salute pubblica e informare correttamente i cittadini.

Le segnalazioni con almeno un evento grave associato a vaccini anti-Covid-19 sono state 572 nel 2023, pari al 46,7% delle segnalazioni totali su questi vaccini. Lo rileva un rapporto pubblicato dall'Aifa secondo cui nel 49% degli eventi avversi c'è stata una risoluzione completa o un miglioramento. Per il 31,4% l'esito al momento della segnalazione era considerato non risolto, per il 7,8% risolto con postumi e per il 2,6% l'esito riportato è stato il decesso del paziente (36 casi). L'Aifa; il nesso tra decessi e vaccini Covid non è confermato. "Questo non significa, però, in nessun caso – spiega Aifa – che si sia rilevato un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e il decesso.