Vaccini anti Covid in netto calo gli eventi avversi segnalati | il nuovo rapporto Aifa

Il rapporto Aifa 2023 rivela un dato che rassicura: le segnalazioni di eventi avversi ai vaccini anti-Covid sono in netto calo, con una riduzione dell’86,3% rispetto all’anno precedente. Un risultato che testimonia la sicurezza crescente dei vaccini e la fiducia riposta nella loro efficacia. Con oltre 31.000 segnalazioni nel 2022, si scende a circa 4.300 nel 2023, dimostrando come la scienza continui a proteggere e rassicurare.

Secondo il 'Rapporto Vaccini 2023' pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), diminuiscono le segnalazioni di eventi avversi sui vaccini, portando i livelli a valori al di sotto di quelli pre-pandemia. Nel 2023 si osserva una marcata riduzione delle segnalazioni da vaccini (-86,3%), che passano da 31.652 a 4.330. Circa 1 ogni 3 segnalazioni nel 2023 ha riguardato i vaccini anti-Covid (28,3%, 1.224), per i quali il calo rispetto all'anno precedente è pari al 94,2%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

