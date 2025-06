Va ad accudire i 7 cani di un amico ma viene azzannata da due rottweiler | 49enne ricoverata in codice rosso a Genova

Una semplice visita di cortesia si è trasformata in una tragedia a Genova, quando una donna di 49 anni è stata brutalmente aggredita da due rottweiler mentre si prendeva cura dei cani di un amico. L’attacco, avvenuto in una villetta lungo l'Aurelia, ha lasciato la vittima in gravi condizioni, trasportata d’urgenza in ospedale. Stando a quanto emerso finora, l’attacco sarebbe...

Era andata a casa di un amico per accudire i suoi cani, ma è finita in ospedale in codice rosso dopo essere stata aggredita violentemente da due rottweiler. È quanto accaduto a una donna di 49 anni poco prima delle 21 di sabato (21 giugno) a Genova, in una villetta lungo l'Aurelia. La vittima, morsa ripetutamente sul collo e sugli arti, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Martino. Stando a quanto emerso finora, l'attacco sarebbe avvenuto appena dopo l'ingresso in giardino, dove ad aspettarla c'erano sette cani, due dei quali hanno subito preso la rincorsa contro di lei. Dopo aver tentato di liberarsi, la donna è riuscita a nascondersi dentro l'abitazione: qui, grazie anche all'aiuto della madre dell'amico, ha chiamato il numero di emergenza 112.

Morsicata in più parti del corpo mentre accudiva i cani per conto di un amico, la donna è riuscita a rifugiarsi in casa e a chiamare i soccorsi, per poi essere trasportata d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino

