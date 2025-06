Utenze idriche Veronese denuncia | Comune senza contatori dal 1996 i cittadini hanno pagato per tutti

Prosegue senza sosta la querelle tra il Comune di Reggio Calabria e Simone Veronese, cittadino attivo e sindacalista recentemente sospeso dagli incarichi dirigenziali nella Uil scuola, al centro di una polemica che si sta facendo sempre più accesa. Al centro del contendere, una denuncia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Utenze idriche, Veronese denuncia: "Comune senza contatori dal 1996 i cittadini hanno pagato per tutti"

Furto d'acqua al Comune di Reggio Calabria? Il prof. Veronese spiega le ragioni della sua denuncia durante una conferenza stampa Servizio di Renato Pesce Vai su Facebook

