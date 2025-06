Usa ' sul 5% Nato evitare promesse vuote sfide davanti'

Gli Stati Uniti puntano a evitare promesse vuote sull'aumento della spesa militare al 5%, consapevoli delle sfide e delle differenze tra alleati come il Canada, che raggiungerà il 2% solo l'anno prossimo. L'ambasciatore americano alla NATO, Matt Whitaker, ha sottolineato l'importanza di agire rapidamente, poiché i nostri avversari non aspetteranno. La strada verso un'unità reale richiede impegno concreto e strategie mirate.

Gli Stati Uniti vogliono evitare "promesse vuote" sull'aumento della spesa militare al 5% così com'è stato per il summit del Galles, dato che alcuni alleati, "come il Canada", arriveranno al 2% concordato all'epoca solo il prossimo anno. Lo ha detto l'ambasciatore americano alla Nato Matt Whitaker in un briefing con la stampa alla vigilia del summit dell'Aia. "Dobbiamo raggiungere il 5% il prima possibile, i nostri avversari non aspetteranno che siamo pronti", ha aggiunto precisando che ci saranno "rapporti regolari" sulla crescita della spesa e che gli alleati "si controlleranno l'un l'altro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, 'sul 5% Nato evitare promesse vuote, sfide davanti'

