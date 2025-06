Usa | l’Ice arresta i giornalisti che documentano le deportazioni

Le recenti azioni dell’ICE, che ha arrestato giornalisti come Mario Guevara durante le manifestazioni, sollevano gravi interrogativi sulla libertà di stampa e i diritti umani negli Stati Uniti. Documentare le deportazioni non dovrebbe mai essere un crimine, ma un dovere civico. È fondamentale vigilare contro ogni tentativo di silenziare chi si impegna a raccontare la verità, affinché la società possa conoscere e contestare politiche ingiuste e oppressive.

Lo scorso 14 giugno, durante la manifestazione No Kings a Chamblee, Georgia, il giornalista di origini salvadoregne Mario Guevara è stato arrestato mentre documentava l’evento, anche se indossava un casco protettivo e la pettorina che lo qualificavano come parte della stampa accreditata. In poche ore, il suo caso si è trasformato da un semplice fermo di polizia a un simbolo delle politiche di deportazione di Donald Trump: Guevara, che da anni racconta storie di immigrazione e ingiustizia sociale negli Stati Uniti, è ora detenuto dall’Immigration and Customs Enforcement (Ice) e rischia l’espulsione dal Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com