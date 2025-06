Usa Israele e Iran La carta diplomatica dell’Italia spiegata dall’amb Castellaneta

L’Italia, con la sua delicata strategia diplomatica, si trova al centro di un complesso gioco di carte tra Israele e Iran. Come spiegato dall’ambasciatore Castellaneta, la nostra posizione mira a mantenere equilibrio e stabilità nella regione, evitando escalation che potrebbero avere ripercussioni globali. In un contesto di tensioni crescenti, l’Italia si impegna a usare tutta la sua capacità diplomatica, perché in politica, come nel gioco, la vera vittoria si ottiene con intelligenza e lungimiranza.

Al presidente statunitense Donald Trump non ha mai fatto difetto lo spirito da giocatore d’azzardo. In tempi non sospetti aveva cercato di trasformare Atlantic City in una Las Vegas sulla East Coast. E una scommessa è stata anche l’azione militare contro l’Iran di sabato notte, prendendo in contropiede un po’ tutti, a partire dal suo stesso vice, JD Vance, che solo poche ore prima aveva criticato Israele per il tentativo di trascinare gli Stati Uniti nel conflitto. Ma Trump è fatto così e spesso agisce d’impulso, convinto del suo intuito e della sua personale lettura delle situazioni. La scommessa del presidente è rivolta innanzitutto all’interno del Paese, contro l’ala repubblicana più isolazionista e i democratici, che lo accusano di aver usato strumenti di guerra in tempi di pace bypassando il Congresso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Usa, Israele e Iran. La carta diplomatica dell’Italia spiegata dall’amb. Castellaneta

