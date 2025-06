Usa-Iran la guerra ha già una vittima | l' autorità di Schlein

Dopo anni di conflitti e tensioni, l’uso della guerra in Iran si rivela purtroppo una realtà sanguinante, con la recente vittima dell’autorità di Schleim. Le piazze si logorano tra sfilate disordinate e manifestazioni che sembrano vuote di senso, spesso usate come piattaforme contro Israele e l’Occidente più che come vere espressioni di pace. L’ultima protesta, infatti, si è rivelata inefficace, lasciando spazio a un quadro politico ancora più instabile e complesso.

Le piazze logorano chi ci va troppo. Il fine settimana appena trascorso, con l'ennesima sfilata di pezzi disordinati della sinistra formalmente contro la guerra, in realtà contro Israele e l'Occidente, non fa un graffio alla maggioranza e lascia malconcia l'opposizione. Non solo per l'inutilità dell'iniziativa, resa manifesta dall'attacco scatenato da Bibi Netanyahu su Teheran poche ore dopo la protesta. Si ha la sensazione che, fatta eccezione perla Spagna di Pedro-pe Sanchez, che però ha il vantaggio di governare, quella italiana sia la peggior sinistra dell'Occidente: divisa, inconcludente, totalmente inaffidabile in prospettiva di governo.

Scontro Israele-Iran all’Onu, ambasciatore Teheran: “Contro di noi crimini di guerra”, Danon attacca: “Non sei una vittima, basta recitare” - Un acceso scontro tra Israele e Iran si è acceso al Consiglio di Sicurezza dell’ONU a Ginevra, evidenziando tensioni internazionali crescenti e accuse reciproche di crimini di guerra.

