Usa-Iran il sito nucleare di Fordow prima e dopo gli attacchi

Gli attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran hanno colpito duramente tre siti nucleari chiave: Natanz, Isfahan e Fordow. Le immagini satellitari rivelano i danni subiti dal complesso di Fordow, uno dei simboli della capacità di arricchimento dell’Iran, situato tra le montagne vicino a Qom. Prima degli attacchi, Fordow appariva come un impianto strategico e impenetrabile; dopo, il suo volto è stato profondamente trasformato, segnando un punto di svolta nel confronto internazionale.

Gli attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran hanno colpito tre siti nucleari: Natanz, Isfahan e Fordow. Le foto satellitari mostrano i danni subiti da quest’ultimo, considerato il secondo impianto di arricchimento nucleare del Paese. Fordow è costruito sul fianco di una montagna vicino alla città di Qom, a circa 95 km a sud-ovest di Teheran. Si ritiene che la sua costruzione sia iniziata intorno al 2006 e che sia entrato in funzione nel 2009, lo stesso anno in cui la Repubblica Islamica ne ha riconosciuto pubblicamente l’esistenza. La decisione degli Usa di intervenire direttamente arriva dopo più di una settimana di attacchi israeliani contro l’Iran, volti a distruggere sistematicamente le difese aeree e le capacità missilistiche offensive del Paese, danneggiando al contempo i suoi impianti nucleari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Iran, il sito nucleare di Fordow prima e dopo gli attacchi

