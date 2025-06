Usa-Iran i bombardieri B-2 Spirit tornano alla base dopo l’attacco ai siti nucleari

Dopo un’intensa notte di operazioni militari, i bombardieri B-2 Spirit si sono ritirati alla base di Whiteman, segnando un nuovo capitolo nel conflitto in Medio Oriente. L’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani, compiuto in collaborazione con Israele, ha acclarato la piena escalation della crisi. Mentre la tensione globale aumenta, il mondo si chiede quali saranno le conseguenze di questa offensiva e come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

I bombardieri B-2 Spirit, che hanno lanciato le bombe bunker buster sui siti nucleari iraniani, hanno fatto ritorno alla base statunitense di Whiteman, nel Missouri. I velivoli nella notte tra sabato e domenica hanno colpito tre strutture chiave di Teheran ufficializzando l'ingresso degli Usa nella guerra, al fianco di Israele. La decisione di coinvolgere Washington arriva dopo una settimana di attacchi da parte dello Stato ebraico contro la Repubblica Islamica. Funzionari americani e israeliani hanno affermato che solo i bombardieri B-2 Spirit e le bunker buster offrivano le migliori possibilità di distruggere i siti nucleari collocali in profondità sotto terra.

Guerra, gli Usa colpiscono 3 siti iraniani. Impiegati 6 bombardieri B-2. Trump: «Ora è il momento per la pace». Teheran: «È iniziata la guerra» - L’attacco rappresenta una svolta cruciale nelle tensioni internazionali, portando il mondo sull’orlo di un conflitto più ampio.

