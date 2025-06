Urlava e chiedeva aiuto dovevo fare qualcosa | il passante che ha salvato una donna pestata dal compagno

In un mondo spesso indifferente, un passante a Parma ha dimostrato che un gesto di attenzione può fare la differenza. Sentendo le grida di aiuto di una donna vittima di violenza, ha deciso di intervenire chiamando le forze dell’ordine, che sono immediatamente intervenute. La sua prontezza ha evitato una tragedia, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili, il coraggio e l’umanità possono salvare vite. Una storia che ci ricorda l’importanza di non rimanere mai indifferenti.

Ha sentito le richieste di aiuto di una donna e non è rimasto indifferente, ma ha chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute evitando così il peggio. Un uomo mentre passava per caso lungo una traversa di via Massimo d'Azeglio a Parma si è allarmato per delle urla che provenivano da. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Urlava e chiedeva aiuto, dovevo fare qualcosa": il passante che ha salvato una donna pestata dal compagno

