Urla e pugni in ospedale a Lecce picchia un infermiere e una guardia per vedere il fratello

Un episodio di tensione scuote l’ospedale di Lecce: un uomo di 50 anni, in preda alla rabbia, ha aggredito un infermiere e una guardia mentre tentava di vedere il fratello. La scena, caratterizzata da urla e pugni, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, portando all’arresto del protagonista. Un dramma che mette in luce l’importanza di rispettare le regole e i professionisti della sanità.

Un 50enne è stato arrestato a Lecce per aver aggredito personale ospedaliero mentre cercava di visitare il fratello.

In questa notizia si parla di: fratello - lecce - urla - pugni

