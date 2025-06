Uranio arricchito dell' Iran non si sa dove sono finiti i 400 chili

Dopo gli attacchi a Teheran, l’uranio arricchito iraniano sembra svanito nel nulla, con 400 chili di materiale fissile ancora misteriosamente spariti. La comunità internazionale si interroga: dove sono finiti? Questa perdita di tracciabilità ha acceso i timori di un’escalation nucleare, complicando ulteriormente le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti. La mancanza di trasparenza potrebbe avere conseguenze drammatiche per la stabilità globale.

Dopo gli attacchi israeliani e americani alle strutture nucleari di Teheran, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica non riesce più a localizzare le scorte di materiale fissibile, il motivo che ha innescato l'attuale escalation. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Uranio arricchito dell'Iran, non si sa dove sono finiti i 400 chili

L'Iran era vicino all'atomica? Per l'Aiea "non ci sono prove" (ma Trump non è d'accordo). Il caso dell'uranio arricchito al 60% - L'Iran si trova al centro di un acceso dibattito internazionale sulla sua corsa alle armi nucleari. Nonostante le tensioni e le accuse, l'AIEA, sotto la guida di Rafael Grossi, sottolinea come non ci siano prove concrete che Teheran stia costruendo un'arma atomica, lasciando il mondo in attesa di chiarimenti.

CONFLITTO come previsto a 24 h dai bombardamenti sull'Iran gli USA ammettono di non sapere dove sono i 400+ kg di uranio arricchito (U235 fino al 60%)... che può essere trasportato con 10 auto (per evitare criticality accidents ?) via @nytime Vai su X

L’Aiea: “Non ci sono prove che l’Iran abbia la bomba atomica” Grossi alla Cnn: “L’uranio arricchito è sicuro, la bomba non è affatto certa” Dalla prima pagina de Il Fatto Quotidiano 19 giugno 2025 Vai su Facebook

