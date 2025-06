Uomo in gravi condizioni al Pta di Torremaggiore ma mancano i medici | Salvo grazie a elisoccorso

Domenica scorsa a Torremaggiore è emersa ancora una volta la drammatica criticità del sistema sanitario locale, con un uomo in gravi condizioni e pochi medici disponibili, salvato solo grazie all’intervento dell’elisoccorso. Un episodio che evidenzia come le mancanze di risposte efficaci da parte delle istituzioni regionali di Emiliano e Piemontese mettano a rischio vite umane, soprattutto durante i periodi di massima emergenza. Lo scenario solleva interrogativi fondamentali sulla reale priorità della sanità in Capitanata.

"Quanto accaduto domenica a Torremaggiore pone ancora una volta l’accento sui problemi irrisolti della sanità in Capitanata e dimostra plasticamente il disinteresse di Emiliano e Piemontese a dare risposte concrete, specialmente in un periodo di alta criticità come la stagione estiva”. Lo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Uomo in gravi condizioni al Pta di Torremaggiore, ma mancano i medici: "Salvo grazie a elisoccorso”

In questa notizia si parla di: torremaggiore - uomo - gravi - condizioni

Incidente sul lavoro a Baldissero Canavese: uomo schiacciato da un macchinario, ricoverato in gravi condizioni - Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Baldissero Canavese la sera del 12 maggio 2025, coinvolgendo un uomo di 47 anni.

IN VIA DON ALDO PRATO Sparatoria a San Severo: uomo a terra, fermato il presunto autore Attimi di paura a San Severo, in via don Aldo Prato, dove intorno alle 13, per motivi ancora ignoti e al vaglio degli inquirenti, si è verificata una sparatoria. Una person Vai su Facebook

Uomo in gravi condizioni al Pta di Torremaggiore, ma mancano i medici: Salvo grazie a elisoccorso”; Torremaggiore, intervento 118 per un marocchino ubriaco: aveva anche occupato abusivamente una casa; Foggia, travolto da un'auto sulla provinciale tra Torremaggiore e San Severo: morto ciclista di 40 anni.

VIOLENZA Aggressione a Torremaggiore: 49enne elitrasportato in gravi condizioni al Casa Sollievo - 20, un uomo di 49 anni di nazionalità bulgara è stato vittima di un’aggressione ... Segnala statoquotidiano.it

118 Torremaggiore, intervento 118 per un marocchino ubriaco: aveva anche occupato abusivamente una casa - Nella serata di giovedì 18 giugno 2025, la Centrale Operativa del 118 ha allertato i soccorsi ... Si legge su statoquotidiano.it