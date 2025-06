Uomo di Stato | in piazzetta Bagnasco si presenta il libro di Mongiovì uno dei poliziotti che arrestarono Brusca

Un uomo di Stato in piazzetta Bagnasco si presenta, portando con sé il ricordo di un passato complesso e intricato. È il momento di scoprire la storia di Francesco Mongiovì, uno dei poliziotti coinvolti nell’arresto di Brusca, e di rivivere le emozioni di un’epoca segnata da eventi drammatici. Caso vuole, poi, che la sua vicenda personale si intrecci profondamente con i momenti più cupi della nostra memoria collettiva, rivelando un volto inaspettato di giustizia e umanità.

Non solo un nome, ma anche una data, può segnare un destino. Così è stato per Francesco Mongiovì, che il 19 luglio del 1992 avrebbe festeggiato i suoi primi 33 anni di vita, se la cronaca non avesse consegnato all'eternità uno degli eventì più tragici della nostra storia. Caso vuole, poi, che.