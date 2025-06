Uomo accoltellato nella notte in piazzale Maciachini a Milano | si cerca l'aggressore in fuga

Nella notte milanese, un violento episodio scuote Piazzale Maciachini: un uomo di 40 anni è stato ferito gravemente da un aggressore ancora in fuga. Colpito con arma da taglio, l'uomo ora lotta tra la vita e la speranza di giustizia. La polizia è sulle tracce del fuggitivo, ma il mistero resta fitto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda inquietante.

Un 40enne è stato raggiunto da diversi colpi da arma da taglio, forse un coltello o un taglierino. Ha riportato due profonde ferite al braccio e a una gamba ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano. L'aggressore è scappato prima dell'arrivo della polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: milano - aggressore - uomo - accoltellato

