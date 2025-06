Uomo accoltellato in strada a Milano nella notte

Una notte di tensione a Milano: un uomo è stato accoltellato in strada, ferito da più colpi di arma bianca nei pressi di Piazzale Maciacchini. L'episodio, avvenuto poco prima delle 2 di lunedì 23 giugno, ha scosso la tranquillità del quartiere. Mentre i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, le autorità stanno indagando sulle cause e i responsabili di questa brutale aggressione, un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza urbana.

Un uomo è stato ferito, con diversi colpi di lama - un'arma bianca, forse un coltello - nella nottata a Milano. L'episodio è avvenuto all'altezza di piazzale Maciacchini, poco prima delle due della notte di lunedì 23 giugno. Secondo ricostruito, al momento dell'intervento dei soccorsi e della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Uomo accoltellato in strada a Milano nella notte

In questa notizia si parla di: uomo - milano - notte - accoltellato

Milano, uomo accoltellato in piena notte: ferito un 45enne in piazza della Repubblica - Una notte di tensione scuote il cuore di Milano: un uomo di 45 anni è stato ferito con un coltello in piazza della Repubblica, alle prime luci dell’alba di oggi.

L’aggressione è avvenuta in strada, in pieno giorno. L’uomo, 38 anni, è stato accoltellato e ora lotta tra la vita e la morte al Niguarda di Milano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto Vai su Facebook

Uomo accoltellato in strada a Milano nella notte; Milano, accoltellato all’addome nella notte: 45enne in ospedale; Un altro accoltellato in Barriera di Milano: è il terzo in 3 giorni.

Uomo accoltellato in centro a milano: colpito all’addome nella notte, non è in pericolo di vita - Un uomo di 45 anni è stato accoltellato in piazza della Repubblica a Milano, soccorso dal 118 e ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli; i carabinieri indagano sull’aggressione avvenuta nella notte. Riporta gaeta.it

Uomo accoltellato in strada a Milano nella notte - L'intervento di un'ambulanza e della polizia di Stato poco prima delle due di lunedì 23 giugno. Come scrive milanotoday.it