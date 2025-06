Uomini e Donne l' ex tronista Francesco Monte cambia vita con un lavoro particolarissimo!

Dopo un percorso tra musica e cuore, Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, sceglie di rivoluzionare la sua vita intraprendendo un lavoro insolito e affascinante. Un cambiamento che sorprende e incuriosisce i fan, dimostrando come il coraggio di reinventarsi possa aprire nuove porte. Scopriamo insieme questa avventura inaspettata e le motivazioni dietro alla sua scelta straordinaria.

Dopo aver tentato la strada della musica, l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte cambia vita e inizia un lavoro davvero molto particolare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'ex tronista Francesco Monte cambia vita con un lavoro particolarissimo!

