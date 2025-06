Uomini e Donne Diletta Pagliano operata alla testa | Dieci ore di intervento

Diletta Pagliano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha condiviso con i fan un momento delicato: un intervento alla testa durato dieci ore, definito “importante” e “difficile”. Con una vistosa fasciatura e un messaggio rassicurante, la sua forza e determinazione emergono in questa sfida. La sua esperienza ci ricorda quanto sia fondamentale affrontare le difficoltà con coraggio e speranza.

“Lesioni importanti” e “Dieci ore d’intervento”. Diletta Pagliano è stata operata alla testa, come ha raccontato lei stessa su Instagram, pubblicando un post in cui mostra una vistosa fasciatura al capo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato ai fan di aver subito un intervento delicato e importante, rassicurando però tutti riguardo le sue condizioni di salute. Diletta Pagliano operata alla testa. Visualizza questo post su Instagram Seguitissima su Instagram, Diletta Pagliano ha mantenuto negli anni un ottimo rapporto con i fan che l’hanno conosciuta a Uomini e Donne. In questi giorni dunque ha deciso di raccontare il momento difficile che sta vivendo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Uomini e Donne, Diletta Pagliano operata alla testa: “Dieci ore di intervento”

