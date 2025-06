Uno solo resti in piedi Lo sceicco aggiunge un bonus per un ko al Mondiale di Canelo

Nel mondo del pugilato, ogni battaglia può cambiare il destino di un campione. Turki Alalshik, sconsolato dal match conclusosi ai punti con Crawford, promette un bonus speciale solo per un colpo ko al mondiale di Canelo. Solo uno resti in piedi, e quella vittoria potrebbe riscrivere le sorti di questa emozionante sfida. La domanda è: chi avrà il coraggio di mettere tutto in gioco?

L'ultima di Turki Alalshik, deluso dal match - da lui finanziato - finito ai punti del campione messicano: nella sfida con Crawford la borsa si ingrandisce. Ma solo con un ko. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Uno solo resti in piedi". Lo sceicco aggiunge un bonus per un ko al Mondiale di Canelo

In questa notizia si parla di: resti - piedi - sceicco - aggiunge

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - In vista della gara contro la Roma, l'Atalanta ha diramato la lista dei convocati con importanti novità.

Uno solo resti in piedi. Lo sceicco aggiunge un bonus per un ko al Mondiale di Canelo.