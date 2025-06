Uno scatto per l’ambiente L’economia circolare passa dalla fotografia

Un’immagine vale più di mille parole, e nel caso dell’ambiente, può diventare il catalizzatore di un cambiamento reale. L’R Photo Contest, con il suo progetto "Scuola – Slow Photo 2025", sta insegnando alle nuove generazioni come la fotografia possa essere uno strumento potente per sensibilizzare sul riciclo e l’economia circolare. Un esempio concreto di come l’arte visiva possa ispirare azioni sostenibili e promuovere un futuro più verde.

L’R Photo Contest è entrato nelle scuole con il progetto " Scuola – Slow Photo 2025 ". Nelle ultime settimane Tiziana Della Bona e Giulio Zanantoni, due esperti soci di Slow Photo, l’associazione che organizza il concorso fotografico in collaborazione con l’azienda Media Steel, hanno portato nelle aule di alcune prime e seconde della media Staffetti e delle seconde del Meucci sia il messaggio della competizione incentrata su riciclo ed economia circolare – ovvero le ‘cinque erre’ di riciclare, riusare, ridurre, recuperare, raccogliere – sia quello del proprio gruppo fotografico, che da sempre promuove la fotografia lenta e ragionata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uno scatto per l’ambiente. L’economia circolare passa dalla fotografia

In questa notizia si parla di: economia - circolare - scatto - ambiente

Ad Atessa nasce “Riexperia – museo dell'ambiente e dell'economia circolare": ecco il progetto di rigenerazione urbana - Ad Atessa nasce Riexperia, il primo museo dedicato all'ambiente e all'economia circolare, ospitato nei locali dismessi dell'ex tribunale.

Ti sei mai chiesto cosa succede ai rifiuti di 60.000 pecore? Nella Piana di Gioia Tauro hanno trovato una risposta geniale che sta rivoluzionando il concetto di economia circolare. Immagina: quello che prima era considerato un problema da smaltire, ora è dive Vai su Facebook

Uno scatto per l’ambiente. L’economia circolare passa dalla fotografia; Ambiente: Piano economia circolare, la posizione dei gruppi consiliari e la replica dell'assessore; Economia circolare, i premi di eccellenza nazionale a Futura Expo Brescia.

Uno scatto per l’ambiente. L’economia circolare passa dalla fotografia - L’R Photo Contest è entrato nelle scuole con il progetto "Scuola – Slow Photo 2025". Segnala lanazione.it

Economia circolare e sostenibilità: il progetto di Marco Nicola Domizio (Ares Ambiente) a Frosinone - L’impianto di compostaggio di Ares Ambiente a Piedimonte San Germano è un simbolo della visione di economia circolare del fondatore Marco Nicola Domizio. Scrive informazione.it