Università pubblicato il bando per il dottorato di ricerca

Sei alla ricerca di un'opportunità per plasmare il tuo futuro accademico? L'Università di Parma ha appena pubblicato il bando per il XLI ciclo di Dottorato di Ricerca, offrendo 23 corsi stimolanti e innovativi. La finestra per presentare la domanda online sarà aperta dal 1° al 24 luglio. Non perdere questa occasione unica di approfondire le tue competenze e contribuire con il tuo talento alla ricerca.

L'Università di Parma ha pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al XLI Ciclo di Dottorato di Ricerca. Sarà possibile presentare la domanda di iscrizione online dalle 12 del 1° luglio alle 13 del 24 luglio. L'Ateneo ha istituito per il XLI ciclo 23 corsi di dottorato, di cui 5 in.

Università di Pavia: concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, 41° ciclo a.a. 2025/26 [Bando] - L'Università di Pavia ha aperto le iscrizioni per il concorso d'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del 41° ciclo, anno accademico 2025/2026.

Dottorato innovativo con caratterizzazione industriale, pubblicato il bando per 40 borse di studio; Dottorati di ricerca; Dottorati di ricerca 40° ciclo / Finanziate nuove borse di studio.